Sardinades : la tradition à la bonne franquette

Ils viennent tous pour elles. Ce sont les stars de l'été. Sur une plaque bien chaude, on les cuisine ici avec un simple filet d'huile d'olive et une poignée de gros sel. Leur odeur attire les gourmands. À Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), les sardinades accueillent plus de 1 500 personnes chaque soir. Les visiteurs attendent avec impatience leurs assiettes. Certains viennent même de très loin. Les sardinades sont si bonnes qu'ils sont si nombreux à revenir chaque année. Deux amis y sont adeptes depuis plus de dix ans. À chacun sa technique : "En la tenant par la tête et par la queue, et en mangeant les deux filets". Ou en la mangeant en entier. Un régal à seulement cinq euros l'assiette. C'est surtout la bonne humeur et la convivialité que recherchent les visiteurs. Ils sont heureux, en détente et se régalent. "On ne peut pas faire un été sans sardinade", affirme une participante. Les sardinades sont aussi synonymes de rencontre. Un couple s'est formé sur la piste de danse il y a sept ans. Le secret, c'est aussi de danser jusqu'au bout de la nuit pour savourer encore plus. TF1 | Reportage M. Dubeau, P. Fontalba, F. Miara