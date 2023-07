Sardinades, pointus... la pêche en fête

Au pied de la petite église du Cros-de-Cagnes (Alpes-Maritimes) , une foule compacte accompagne la procession de Saint-Pierre, le saint patron des pêcheurs. Habitants et vacanciers sont réunis autour de cette tradition très ancienne, au bord de la Méditerranée. Sur la mer, c'est à la rame, à la force des bras, que l'on a rendu hommage aux pêcheurs avec la parade des barques traditionnelles, à quelques mètres de la plage. Et quoi de plus conviviale qu'une grande sardinade, préparée par les bénévoles, devenus au fil des années des experts du poisson grillé. L'une d'entre eux nous explique : " C'est la tradition et on se régale. On se régale de faire plaisir aux gens". Une ambiance de grand banquet sur la bien-nommée place Saint-Pierre, où il y avait tout juste assez de tables et de chaises pour accueillir 600 convives, venus profiter d'une douce soirée d'été. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit, avec de la musique et des danses folkloriques sur le bord de mer, sous un magnifique clair de lune. TF1 | Reportage V. Capuis, S. Boujama, C. Guérard