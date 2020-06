Saucisse rôtie à la polenta, une idée recette basque

À seulement huit kilomètres de la frontière espagnole, Saint-Jean-Pied-de-Port offre un superbe panorama sur la vallée et les montagnes environnantes. À l'heure du déjeuner, une maison accueille depuis plus de 60 ans des jeunes et des anciens, des touristes et des habitués. Tous sont venus pour goûter la saucisse rôtie à la polenta. Une spécialité basque familiale proposée par le chef Michel Ibargaray et qui se partage en famille, comme à la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français