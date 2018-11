Saulnes : les gilets jaunes gagnent en soutien

Le week-end du 24 novembre 2018, les gilets jaunes manifesteront dans toutes les grandes villes et les villages indépendamment de Paris. Selon les derniers sondages, 70% des Français disent comprendre le malaise exprimé par ces manifestants et 50% soutiennent leurs actions. À Saulnes, les habitants affichent leur soutien au mouvement et ont accroché des gilets jaunes sur la façade de la mairie. La municipalité a mis une salle à disposition des manifestants afin qu'ils puissent se réunir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.