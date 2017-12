Le saumon fumé est l'un des produits les plus vendus pendant les fêtes de fin d'année

Laurent Pennerath, créateur du fumoir de Saint-Pabu et des Abers, travaille avec une ferme aquacole du Connemara. Pour les fêtes de fin d'année, il prépare les meilleurs saumons issus de l'agriculture biologique. Son entreprise produit seize tonnes de saumon fumé par an et fournit essentiellement la grande distribution locale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.