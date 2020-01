Sausset-les-Pins ouvre le bal des oursinades

La saison des oursinades est ouverte à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône). C'est une tradition gourmande en Méditerranée qui attire chaque dimanche de janvier plusieurs centaines d'amateurs de ce fruit de mer à épines. Ils viennent de toute la région pour s'attabler sur le port. L'occasion de se retrouver entre amis ou en famille et de partager un moment convivial. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.