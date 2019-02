Sausset-les-Pins : les retraités se sentent lésés

A Sausset-les-Pins, près de Marseille, les retraités n'ont pas imaginé qu'Emmanuel Macron sera élu président. Presque deux ans après l'élection, ils s'estiment lésés. Laissés pour compte de la politique Macron, ils ne veulent pas entendre parler de la CSG et de la solidarité à l'égard des jeunes actifs. Selon eux, une réindexation des retraites au coût de la vie serait une bonne chose. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.