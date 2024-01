Sauvé en pleine mer, le cargo est arrivé à bon port

En rade de Brest, c'est la curiosité qui fait parler ce vendredi matin. Le Guana est enfin à l'abri, après un sauvetage qui aura duré plus de 48 heures. Il est définitivement sauvé. Dans des creux de six à sept mètres, il a été remorqué jeudi par l'Abeille Bourbon, l'un des fleurons du sauvetage en mer. Puis à la nuit tombée, d'autres remorqueurs ont pris le relais aux abords de la rade de Brest. "Là, on escorte. Sur la plage arrière là, on voit deux marins qui sont prêts à prendre notre remorque", décrit Bénédicte, capitaine du remorqueur Mistral 10. L'opération est éminemment délicate, la bonne coordination est essentielle entre ses marins qui s'affairent sur le pont du Guana et Bénédicte, la capitaine du remorqueur. Il est 23 heures, le sauvetage est un succès. Ce matin, le navire mouille paisiblement en rade de Brest. Mais après l'incendie des moteurs, il est hors de question qu'il reprenne la mer avant plusieurs semaines sans être remorqué. Sinon, la cargaison du navire de 150 mètres de long ne sera pas déchargée dans l'immédiat. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Jeunemaître, R. Cann