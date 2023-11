Sauvés par leur perroquet, ils racontent leur étonnante histoire

Baby, perroquet de six ans, est toujours très bavard, mais seulement en journée. Alors quand ils l'entendent cette nuit-là, ce couple qui habite Lannilis, dans le Finistère, est tout de suite alerté. "Il était cinq heures du matin et Baby s'est mis à tousser et à nous dire "oh, c'est chaud, c'est chaud". Chose qui était improbable parce qu'il ne parle pas du tout la nuit (...) Baby nous prévenait qu'il y avait (...) des odeurs de cramé ou quelque chose qui chauffait", raconte la femme. L'odeur provenait de la cuisine. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, chez Gilles, tout est débranché après la tempête, sauf le lave-vaisselle. Les pompiers sont immédiatement appelés. "(...) Si Baby n'avait pas été là, on se serait peut-être endormi avec tout ce gaz ou ces odeurs de brûlure qu'il y avait dans la maison (...) Donc merci à Baby, c'est un vrai héros". Devant notre micro, Baby ne fait pas le coq. Il est un peu timide, mais on lui pardonne. Il a quand même sauvé sa famille d'un probable incendie. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, A. Janssens, J. Denniel