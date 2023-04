Sauvetage en mer : alerte sur le recrutement

C’est l’épreuve la plus redoutée et la plus physique : une course de vitesse sur le sable, puis dans l’eau. L’objectif : arriver parmi les dix premiers sur 88 candidats. En tout, 422 sauveteurs seront recrutés pendant ces stages. Titan espère en faire partie. Il doit d’abord secourir le plus rapidement possible une personne en train de se noyer. Avec la houle, ramener la victime demande beaucoup d’efforts. "Il faut être prêt à se retrouver dans des situations assez compliquées. Il faut toujours avoir en tête de ne jamais lâcher sa victime. L’important, c’est de la ramener au bord en toute sécurité", explique-t-il. Depuis la plage, les examinateurs comme Clément Coudroy donnent des consignes et notent chaque détail. Cet été, ces jeunes sauveteurs ne devront pas perdre leurs moyens. Dans les cas extrêmes où plusieurs baigneurs ont été emportés par l’océan, ces nageurs sauveteurs embarqueront à bord d’un hélicoptère équipé d’un treuil. Sur plus de 500 candidats, une centaine ne sera pas retenue. Les autres commenceront leur mission de surveillance des plages landaises dès le mois de juin. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau, R. Dybiec