Sauvetage en mer : la SNSM appelle aux dons

Chaque été, les 10 000 sauveteurs en mer sont mobilisés pour porter secours aux nageurs et aux plaisanciers en difficulté. Ces bénévoles passionnés se tiennent prêts à intervenir dès la moindre alerte. Ils partagent leur temps entre la SNSM et leur travail. Chaque année, l'association a besoin de dix millions d'euros pour financer ses activités le long du littoral français. Elle a besoin de vos soutiens !