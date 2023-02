Sauvetage héroïque dans un immeuble en feu

Samedi dernier, Côme Sylvestre et son frère passent la soirée devant leur télévision, quand un incendie se déclare dans un immeuble voisin. Lorsque les deux frères arrivent, le plus jeune tente de rentrer, mais renonce à cause des fumées. Le second aperçoit des locataires sur les balcons et part les mettre en sécurité. Côme rassure les résidentes et les éloigne des fumées avant l'arrivée des pompiers. Diplômé en secourisme et étudiant en BTS, il n'a pas hésité malgré les risques. Ce dernier affirme qu'il était bien conscient que c'était dangereux, mais n'a pas pensé, car il y avait des vies en jeu. Jeanine est l'une des habitantes sauvées par le jeune homme. À 81 ans, elle lui est reconnaissante. Ce mercredi matin, dans les rues de Niort, cet acte de bravoure fait réagir. Depuis leur sauvetage, les deux frères reçoivent de nombreux messages de félicitations sur les réseaux sociaux. Mais ils souhaitent rester modeste, la plus belle récompense pour eux est de voir le sourire sur le visage des gens qu'ils ont sauvé. TF1 | Reportage N. Hesse, F. Bourdillon