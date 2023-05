Sauvons le cidre français !

En Normandie, lorsqu'on achète une bouteille de cidre, on sait à quoi s'en tenir. Dedans, il y a seulement des pommes. Mais dans certains pays européens, il y a d'autres ingrédients. En général, on retrouve de l'eau, du sucre et moins de jus de pomme. Cidre irlandais, danois ou français, le goût n'est pas le même. Pour mettre tout le monde d'accord, la Commission européenne souhaite trouver une définition commune. Le cidre serait alors composé d'un minimum de 50% de jus, bien loin de la recette française 100% jus de pomme. Chez Olivier Vauvrecy, c'est une affaire de famille depuis plusieurs générations. Pour faire un bon cidre, il faut de la patience. La fermentation est lente, deux à trois mois. Ces saveurs, elles viennent des pommes récoltées à seulement quelques mètres d'ici. Ce terroir et ce savoir-faire a un prix, entre deux et huit euros la bouteille. Avec une harmonisation européenne, le cidre français serait mis en concurrence avec des cidres bien moins coûteux à produire. Les producteurs normands souhaitent que l'Hexagone soit une exception. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos, A. Coulon