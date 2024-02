Sauvons les ânes de Normandie !

Ils ont l'air paisibles, et pourtant, ils encourent un grave danger : leur disparition. Cette éleveuse est l'une des dernières. L'an dernier, seulement 59 naissances sur l'ensemble du territoire pour cet animal reconnaissable à un détail : la croix de Saint André. L'homme a délaissé peu à peu cet âne. Autrefois, il aidait les paysans à transporter les bidons de lait. L'arrivée des tracteurs pousse les éleveurs à lui trouver une nouvelle utilité : son lait sert désormais à fabriquer du savon. L'âne du Cotentin n'est pas la seule race susceptible de disparaître. L'âne normand avec sa petite taille et sa couleur plus foncée l'est davantage. Il en reste moins de 1 000. Cette passionnée s'est donné une mission : sauvegarder cette espèce coûte que coûte. L'année dernière, seulement 30 naissances dans l'Hexagone, dont quatre chez madame : "quand vous êtes en dessous de 100 naissances, l'INRAE déclare que vous êtes en cours d'extinction. Donc, oui, on est menacés. On est très vulnérable". Pour relancer ces espèces, certaines associations proposent une prime de naissance à tous les propriétaires. La gestation d'une ânesse prend entre douze et quatorze mois. TF1 | Reportage L. Barbier, A. Santos, K. Lemarchand