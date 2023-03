Sauvons les carnets de recettes de nos grands-mères

C'est une petite écriture serrée et couchée sur des feuilles quadrillées. Maggy Maes écrit ses recettes depuis 63 ans. Elle a commencé le 1er janvier 1960. Et à 86 ans, Maguy écrit toujours dans ce livre, qui aujourd'hui ressemble à un grimoire avec, à chaque fois, une petite touche personnelle. Elle ajoute sa façon personnelle de cuisiner le plat. Allons maintenant chez Christiane Dupuis. Elle est en train de faire une quiche au maroilles. Sur le plan de travail : un livre de recettes aux pages jaunies, certaines écornées. Un livre que Christiane conserve comme un trésor qui se transmet de génération en génération et qui raconte aussi l'histoire de la cuisine française. À l'intérieur, on peut lire la recette du "lapin au père Douillet", de la "poule d'eau-sarcelle" ou comment fabriquer des bonbons. Et puis quelques fois, on tombe sur des petites notes manuscrites. À ce jour, 1 000 livres de recettes ont été collectés dans les Hauts-de-France. Certaines de ces recettes seront adaptées par un chef étoilé de la région, probablement le plus bel hommage que l'on puisse rendre à nos mamies. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire, M. Ragazzi