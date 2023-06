Sauvons les producteurs d'artichauts

Près de 70 tonnes d'artichauts invendus sont déversés sur la chaussée. A Lannion, les producteurs des Côtes-d'Armor se sont donné rendez-vous et sont bien décidés à faire entendre leur colère. En ligne de mire, le prix de l'artichaut qui est au plus bas. Depuis plusieurs semaines, la demande diminue alors que, dans les champs, la récolte bat son plein. Pour chaque tête d'artichaut, Florien perd quinze centimes. Un travail à perte qu'il explique par la marge prise par les grandes surfaces, mais aussi par la concurrence étrangère et des autres régions du pays. Autre élément de réponse sur le marché : paraît-il que ce légume n'a plus autant la cote. Un maraîcher constate que les artichauts attirent de moins en moins les jeunes actifs. "Ça prend du temps à préparer. La diversité des recettes accessibles à partir de ce produit est limitée", a-t-il expliqué. Parce qu'il est bon et qu'il faut redorer le blason de ce légume breton, 200 affiches vont être collées dans le métro parisien. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann, J. JeuneMaître