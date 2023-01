Sauvons les théâtres de nos campagnes

Au sud de Toulouse, Rieux-Volvestre (Haute-Garonne), 2 700 habitants, croulerait presque sous son passé prestigieux. Ancien évêché et judicature royale, la commune compte sept monuments historiques dont la Tourasse où se niche un théâtre à l'italienne abandonné depuis 57 ans. Sous la superbe charpente en coque de bateau, il y a les incontournables de cette architecture si particulière. Il faudrait un million d'euros pour tout ressusciter, dont 300 000 euros à prélever sur un budget municipal déjà bien étriqué. Passé de mode, le lieu est devenu un cinéma dans les années 60. Il reste beaucoup à préserver, la réhabilitation est au point mort. Au fil du temps, quatre ou cinq associations se sont relayés pour entretenir la flamme vacillante de la motivation. À Bar-le-Duc (Meuse), dans l'Est, on peut trouver le théâtre des Bleus, un vaste bâtiment enseveli sous les échafaudages. Pour le chantier, un million d'euros ont été glanés par une équipe de passionnés. TF1 | Reportage O. Santicchi, J.F. Drouillet