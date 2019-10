Saveurs de Charente (1/4) : les cagouilles, un classique dont on ne se lasse pas

A l'heure du déjeuner, de bonnes petites tables proposent le meilleur de la cuisine charentaise à Angoulême. Parmi les plats réputés, on retrouve la cagouille (comprendre l'escargot) qui est devenue l’emblème de la région. Cette variété, plus facile à élever que les escargots de Bourgogne, est la plus consommée du pays. Pour la sublimer, rien de telle qu'une sauce à base de tomate, de chair à saucisse et de vin blanc du pays. Les cagouilles sont meilleures préparées la veille puis réchauffées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.