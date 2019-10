Saveurs de Charente (2/4) : les truites, un trésor des rivières de la région

En Charente, le terroir est particulièrement riche. Les truites sont abondantes dans les rivières, à la grande joie des restaurateurs. Pascal Kirsch, par exemple, élève ces poissons dans une eau fraîche et limpide. C'est un gage de qualité et cela favorise également le travail en circuit court. Deux à trois ans sont nécessaires pour que la truite atteigne deux kilos. Découvrez une recette à base de ce poisson que nous propose Pascal Kirsch, et d'autres menus à l'image de l'art de vivre charentais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.