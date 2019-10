Saveurs de Charente (3/4) : le Manslois, un fromage qui fait la fierté de la région

Le Manslois est un fromage frais et moelleux qui est né à l'Isle-d'Espagnac, en Charente, il y a 60 ans. Les habitants l'apprécient au lait de vache comme au lait de chèvre et la recette est suivie à la lettre depuis trois générations. Les chefs cuisiniers de la région aiment travailler ce fromage en raison de son goût neutre qui se marie parfaitement avec des plats sucrés mais aussi salés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.