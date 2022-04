Saveurs de Pâques : la carpe alsacienne

Lorsque le printemps paraît, la carpe dévoile ses nageoires. Nous sommes dans une cuisine du sud de l'Alsace pour y déguster les filets de carpe frite, la spécialité locale. Ici, on les panne d'abord à la semoule. Aux fourneaux, il y a Rémy, la sixième génération de cuistots. Le restaurant "Au soleil" est connu pour ses carpes frites. A des centaines de kilomètres de la mer, l'Alsace a des envies de poisson et du répondant. En cette saison, la carpe frite, c'est le plat du jour. Elle se déguste avec les doigts. C'est le "Fish and chips" du Sundgau, la région riche en étangs du sud de l'Alsace. Il y a même une route de la carpe frite. Une trentaine d'établissements la propose au menu. Avant Pâques, on mange des carpes presque tous les jours, sans manifester le moindre signe de lassitude. Quelques kilomètres plus loin, nous remontons vers la source. La pisciculture Kohler est l'un des deux principaux éleveurs de carpes de la région. Mais la demande est telle qu'elle doit importer des tonnes de poissons des Dombes, en région lyonnaise. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings