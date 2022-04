Saveurs de Pâques : les incontournables moulages en chocolat

C’est la même recette depuis près de 100 ans, un chocolat gourmand et surtout une bonne dose de tradition. Depuis, Philippe Koffel a agrandi sa collection. Ce chocolatier alsacien en possède des centaines, cachées un peu partout dans son atelier. Ses moules sont en fer-blanc avec une couche d’étain. Certaines moules sont fabriquées en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Les manipuler requiert une grande expérience. D’abord, il faut les chauffer. Pour un moulage parfait et généreux, trois couches de chocolat sont nécessaires. La première est minutieuse et réalisée au pinceau. La seconde se fait à l’oreille. Il faut dix minutes au froid avant la délicate étape du "démoulage". Les chocolats subissent ensuite quelques retouches avant d'être sublimés en boutique par Patricia. Pour illuminer les regards des enfants, Philippe a dû s’adapter avec ses créations réalisées à partir de moules en plastique. Même si les clients fidèles viennent ici chercher l’authenticité. Les modèles ont traversé le temps. Il ne faut pourtant que quelques secondes pour croquer ces chocolats de Pâques indémodables. TF1 | Reportage C. Abel, A, Ponsar