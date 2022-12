Savez-vous comment on attrape froid ?

Cela n'a échappé à personne cette semaine. "On a ressorti les bonnets, les écharpes et les gants", confie une habitante. Sur un marché situé près de Nantes (Loire-Atlantique), ce mercredi matin, tout le monde s'emmitoufle comme il peut pour éviter que le froid ne s'engouffre. La dame a raison de se couvrir le nez. Dès qu'il fait froid, il nous rend plus vulnérables aux maladies hivernales, selon une étude scientifique. C'est aussi une question de ressenti et nous ne sommes pas égaux en la matière. Notre genre, notre activité physique et notre métabolisme nous rendent plus ou moins frileux. Malgré les précautions, certains n'échappent pas à l'aller-retour à la pharmacie. "Là, on a vraiment une recrudescence de patients : des rhumes, des otites chez les tout-petits, et puis la recrudescence du Covid", explique la pharmacienne. Les gestes barrières et le port du masque réduisent aussi les risques de coup de froid. Les températures vont encore baisser dans les prochains jours. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel