Savez-vous comment sont fabriquées les galettes de Pont-Aven ?

Produits stars des biscuiteries, les galettes occupent chaque coin de rue de Pont-Aven (Finistère). Depuis un siècle, elles traversent les générations avec la même saveur. Sa recette, détenue secrètement par deux biscuiteries, est basée sur des ingrédients simples et principalement locaux, dont des œufs, du sucre, de la farine et du beurre. Même si la chaîne de production a été automatisée en 1990, les galettes restent traditionnelles. Elles sont distribuées dans une cinquantaine de pays.