Savez-vous qui sont les fabophiles ?

Pour les fabophiles, l'Épiphanie est un moment important. C'est l'occasion de compléter leur collection de fèves. Marie-Alice Aires en a 17 000. Animaux, pâtisseries, personnages en costumes régionaux... il y en a de toutes sortes dans sa collection. Pour dénicher les perles rares, elle écume les vide-greniers. Cette année 2020, une faïencerie dans l'Yonne, où la fabrication de fève est un savoir-faire familial, en propose à l'effigie de Jacques Chirac et de la cathédrale Notre-Dame de Paris.