Savoie : 130 lycéens ont passé leur bac option ski alpin

Plus que quatre mois avant le début du baccalauréat. Si les épreuves écrites commencent le 17 juin 2019, les premières options ont déjà débuté dans le stade olympique des Menuires, en Savoie. Près de 130 lycéens savoyards ont entamé la première épreuve en option ski alpin. Leur objectif étant d'obtenir des points au-dessus de la moyenne en approchant le plus possible du temps de référence.