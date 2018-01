Savoie : le concours international de sculpture sur neige touche à sa fin

En Savoie, des statues de givre ont envahi la station-village de Valloire. Depuis 35 ans, ces étranges créatures blanches ont animé le village. Comme chaque année, un concours y est organisé. Une dizaine de sculpteurs venus de France et de neuf autres pays ont travaillé pendant quatre jour sur l’œuvre de leur choix. Château fort, animaux et parfois même des visages de personnages connus, à chacun son inspiration. En tout, 12 000 m3 de neige ont été nécessaires à la construction des sculptures. Le grand vainqueur sera connu cet après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.