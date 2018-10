Savoie : premier clin d’œil de l'hiver

A Bonneval-Sur-Arc, les habitants ont rallumé leur cheminée depuis quelques jours. Un paysage hivernale s'est installé dans le village. Les premières neiges commencent à recouvrir la montagne et l'herbe a pratiquement disparue. Avec une température à moins 5°C, certains doivent tout de même nourrir et traire les vaches tandis que d'autres préfèrent, autant que possible, rester chez eux. Heureusement, ce premier frisson hivernal ne devrait pas durer selon les prévisions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.