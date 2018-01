Savoie : deux villages sont coupés du monde

Les hauteurs de neige sont spectaculaires à Bessans. Avec son épais manteau blanc, le village prend des allures de grand Nord. Ces conditions climatiques n'impressionnent pourtant pas les habitants. Avec le vent et l'épaisseur de la neige, le risque d'avalanches est de cinq, le niveau maximal. Ce qui a conduit les autorités compétentes à fermer la route et donc à isoler 600 habitants du reste du monde pour au moins 24 heures. Le déblayage de la couche de neige devrait durer toute la journée car 60 centimètres de neige sont encore attendus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.