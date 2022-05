Savoir-faire : il fabrique les derniers balais en paille

C'est un objet du quotidien utilisé depuis des décennies. Un objet banal en apparence, mais qui est le fruit d'un savoir-faire reconnu : le balai de Grisolles. Jean-Marc Coulom, un passionné de balais, il les conçoit entièrement, du tri de la paille jusqu'à la finition. Le sorgho passe dans ces vieilles machines, symboles des années passées. En 1900, plus de 400 personnes fabriquaient des balais dans ce village du Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, Jean-Marc Coulom est le dernier, une vraie célébrité locale. L'artisan conçoit une trentaine de balais chaque jour. Cela fait 36 ans qu'il répète les mêmes gestes. Plus de 100 000 balais fabriqués sans jamais se lasser. Ce passionné veut perpétuer ce savoir-faire, mais à 63 ans, il s'inquiète pour l'avenir. Pour l'instant, l'artisan n'a trouvé aucun successeur. Alors pour susciter de nouvelles vocations, il arpente les marchés et les foires. Ces rendez-vous sont aussi l'occasion de rencontrer ses clients admiratifs. Vendus à une quinzaine d'euros, ses balais trouvent toujours preneurs. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe, J.V. Fournis