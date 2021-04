Savoir-faire unique : la dentelle du Puy-en-Velay

Dans son appartement d'étudiante, Maëlle Latoud travaille sa technique et sa gestuelle. Devant elle, 56 fuseaux dansent entre ses doigts. Les fils se croisent et se mêlent pour obtenir des boucles et des nœuds, un travail de minutie et d'habitude. Par passion pour l'artisanat, la jeune femme de 23 ans apprend donc l'art de la dentellerie depuis septembre dernier. Au Puy-en-Velay, la dentelle fait partie de l'histoire de la ville et du département. A la fin du XIXème siècle, la Haute-Loire comptait plus de 120 000 dentelières, soit un tiers de la population. Par ailleurs, Geneviève Barrier est guide conférencière et elle a toujours eu un faible pour ce savoir-faire très apprécié des touristes. Aujourd'hui, la dentelle n'est jamais bien loin. Le long des rues pavées se découvrent des boutiques au charme d'antan. Napperons, décorations, ombrelles... la dentelle est omniprésente. Depuis plus de 40 ans au Puy-en-Velay, un centre d'enseignement entend bien perpétuer la tradition. Ici, chaque année, près de 400 personnes se forment à la dentelle.