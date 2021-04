Savoir-faire unique : la lutherie de Mirecourt, dans les Vosges

A chaque geste, seulement quelques millimètres de bois se détachent. Les jeunes luthiers de Mirecourt (Gironde) apprennent d'abord la minutie et la patience. Nathan est en stage dans un atelier. Les couleurs, les odeurs et l'ambiance de ces manufactures ont très tôt fasciné Nathan. Ses premiers violons lui ont demandé de longs efforts. Depuis le XVIIème siècle, les luthiers vosgiens se transmettent ce souci du détail, le bon geste au millimètre près. Au début influencés par les luthiers italiens et allemands, les artisans de Mirecourt ont très vite été reconnus. Dans les années 1900, jusqu'à 800 salariés fabriquaient des violons, violoncelles et autres instruments à cordes. L'Ecole nationale de lutherie maintient ce savoir-faire dans les Vosges. Elle dispose de bois d'exception pour les travaux pratiques de ses élèves. A cause du contexte sanitaire, les apprentis luthiers ont déserté les salles de classe. Ils travaillent de chez eux par écrans interposés et leur professeur continue à les encadrer.