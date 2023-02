Savon, shampooing, dentifrice... les ventes chutent

Devant les rayons des produits d'hygiène, vous êtes nombreux à hésiter. Pour Rénald et Charlène, le critère principal, c'est le prix. "On s'adapte en essayant de prendre des produits similaires mais moins chers" ; "Le prix a presque doublé sur quelques mois. Ça se fait d'une manière très rapide", témoignent-ils. Résultat : les ventes de produit santé et bien-être ont chuté, moins 40% en janvier. Face à l'inflation, certains font attention à chaque goutte de produit. Avec deux adolescents à la maison, les bouteilles de gel douche ne durent pas longtemps chez Karine. Comme solution, elle change de marque régulièrement pour trouver un rapport qualité-prix intéressant. Même réflexe en pharmacie, ici, ce sont les ventes de cosmétiques qui ont baissé. "Je privilégie le bien-être de mon fils, ses loisirs et son sport plutôt que mes petits artifices", confie une cliente. Les hausses de prix devraient continuer en mars, suite aux négociations annuelles entre distributeurs et industriels. TF1 | Reportage L. Cloix, L. Garcia