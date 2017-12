Les savonneries tournent à plein régime

Devenue une tendance, le retour du savon qui est un produit d'hygiène plus simple, plus économique et moins cher plaît aux consommateurs. A Vallauris, dans les rayons des grandes surfaces, des dizaines de marques de gel douche aux parfums exotiques attirent l'oeil, pourtant le pain de savon est de nouveau utilisé dans les foyers. Un savon se conserve au sec et peut également être acheté à la découpe. C'est même devenu un objet de luxe, toutes les grandes marques de parfums ont leur collection de savon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.