Savourer la magie de Noël au marché d'hiver d'Oslo

Depuis 1821, la magie de Noël gagne le marché d'hiver d'Oslo, au grand bonheur des Norvégiens. Ici, les rennes chantent, l'ambiance est festive et on peut tout goûter, y compris les produits les plus improbables. Au cœur du marché se dresse une patinoire, un plaisir pour petits et grands. La nuit tombée, les illuminations ornent la place et confèrent au marché une ambiance romantique. On pourra finir la soirée perchée sur une grande roue à admirer Oslo, la capitale mondiale de l'hiver.