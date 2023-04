Savoureuse et pas chère, la brandade de morue

La brandade parmentière donnera le sourire à toute la famille. Pour quatre personnes, prenez 700g de pomme de terre, une gousse d'ail, une panure à base de pain rassis et de persil avec bien sûr la brandade nîmoise. Commencez par bouillir les pommes de terre et écrasez-les. Mélangez la préparation avec la brandade nîmoise. Gardez un peu de brandade pour le dressage. Étalez votre parmentier et ajoutez le reste de la brandade en supplément. En dernière touche, mettez de la chapelure. Il n'y a plus qu'à enfourner pendant quinze minutes à 200 degrés. Une fois gratinée, servez votre brandade bien chaude avec un peu de salade pour la fraîcheur. Pour connaître tous les secrets de cette recette, il faut se rendre à Nîmes, berceau de la brandade. Autrefois, les pêcheurs bretons venaient récupérer du sel pour conserver le cabillaud. Il devient alors de la morue. Christophe est brandadier. Il perpétue une recette familiale vieille de quatre générations. La nîmoise est nature, elle se déguste sur des toasts à l'apéritif. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J. V. Molinier