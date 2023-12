Savoureuse Saint-Nicolas

Impossible d'y résister. Ce mardi matin, chez tous les pâtissiers chocolatiers de Lorraine, Saint-Nicolas est la star du jour. Dans une chocolaterie, plus de 500 Saint-Nicolas en chocolat sont fabriqués pour le 6 décembre, et presque autant de pain d'épices. Un engouement qui s'exprime aussi lors des grands défilés de Saint-Nicolas. À Yutz, ils étaient très nombreux pour acclamer le saint patron de la Lorraine. Il est aussi celui qui récompense les enfants sages. C'est également une fête pour les centaines de bénévoles qui font vivre le défilé, en musique ou en costumes. Quelques-uns d'entre eux nous racontent : "C'est la première fois que je fais du défilé, c'est vraiment chaleureux", ou encore "C'est perpétuer une tradition, je trouve que c'était important de venir". Mais la relève est assurée aussi bien sur les chars, que dans le public. Saint-Nicolas peut avoir le sourire. À Yutz, la fête se poursuit encore quelques jours sur le marché de Saint-Nicolas, avec un patron des Lorrains en chocolat, et même en santons. TF1 | Reportage V. Dietsch, A. Crunchant