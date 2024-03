Savoureuses et pas chères : les chouquettes

C'est un dessert réconfortant dont on ne fait qu'une bouchée. Pour réussir de belles chouquettes, il vous faut : du sucre en grains bien croquant, du beurre, de la farine, des œufs, de l'eau et du lait. C'est un classique de la pâtisserie plutôt économique, comptez 1,50 euro pour une douzaine de chouquettes faites maison. Valérie Paul-Labaume, passionnée de pâtisserie, commence par faire fondre 100 grammes de beurre doux avec de l'eau. "J'utilise également 125 grammes de lait", confie-t-elle. Une astuce pour obtenir des chouquettes bien moelleuses. La pâte à choux exige peu d'ingrédients, mais il faut respecter certaines règles. "Il faut juste que ça frémisse. Je prends ma farine, je la verse d'un coup. À ce stade-là, on obtient une panade", ajoute-t-elle. Valérie va ensuite la faire refroidir au batteur avant d'y ajouter quatre œufs progressivement pour surveiller la consistance de la pâte. Dernière étape, le dressage des choux. Une pincée généreuse de sucre grain sur chacune des chouquettes avant d'enfourner à 180 °C pour 25 minutes de cuisson. Dans le four, chaque gâteau va doubler de volume. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély