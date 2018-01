Le savoyard, une langue régionale encore bien pratiquée

La Savoie ne fût française qu'en 1860. Le savoyard, langue maternelle de la région, résonnait jusqu'en Italie et en Suisse. Dans les villages des vallées de montagne, elle est encore bien présente. Il suffit d'entrer dans les cafés pour entendre les anciens parler couramment le savoyard. Certains élèves de la quatrième choisissent de l'apprendre à l'école et à la maison. D'ailleurs, pour préserver la culture, le savoyard a lui-même son institut et sa troupe de théâtre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.