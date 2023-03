Scandale Buitoni : ils veulent sauver leur usine

Ils se battront jusqu’au bout. Il y a deux semaines, à Caudry, les salariés de Buitoni apprennent que leur usine est une nouvelle fois mise à l’arrêt. Après le scandale sanitaire des pizzas contaminées, ils craignent sa fermeture définitive. Ici, un an plus tôt, la bactérie Escherichia coli, retrouvée dans des pizzas surgelées, causait la mort de deux enfants et en contaminait une cinquantaine. Difficile de déterminer l’origine du problème : un manque d’hygiène ou le changement de farine utilisée pour préparer les pizzas. L’usine du groupe Nestlé, à l’arrêt pendant près de dix mois, n’a rouvert que mi-décembre. Mais depuis, les ventes ont chuté, mettant en jeu 140 emplois. Alexia a travaillé 27 ans dans cette usine. À 48 ans, elle n’imagine pas se reconvertir. À Caudry, Buitoni est le second employeur. Ce lundi matin, habitants et élus ont affiché leur soutien aux côtés des salariés. Pour l’instant, pas de chômage technique. Les salariés sont payés jusqu'à fin mars, date à laquelle Nestlé devrait annoncer si l’usine ferme définitivement ou se transforme. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier