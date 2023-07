Scandale, ce centre Emmaüs est pris pour une décharge

C'est le même spectacle tous les mardis matin à la réouverture du dépôt. Des tas de vêtements à même le sol ou dans des sacs éventrés, des meubles cassés inutilisables. Parfois même, les salariés et les bénévoles d'Emmaüs trouvent des ordures ou des immondices au milieu des dons. "C'est révoltant. Ça n'a aucun intérêt de faire ça", se plaint une membre de l'association. Et cela fait des semaines que ça dure, que l'entrée du local d'Emmaüs à Castelnaudary (Aude) se transforme chaque week-end en dépôt sauvage. C'est le cas sur une photo prise il y a quinze jours. Des mains courantes ont été déposées et une caméra a été installée. Au fil de la journée, la caméra filme le ballet des personnes qui viennent se servir ou se débarrasser de leurs affaires bonnes pour la déchetterie. Pour les compagnons d'Emmaüs en réinsertion, c'est une humiliation. Heureusement, la plupart du temps, les objets et les vêtements donnés sont en bon état. Ils pourront profiter, comme depuis la création des compagnons d'Emmaüs, à ceux qui en ont vraiment besoin. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet