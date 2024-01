Scandale : des façades historiques effacées sur la Côte d'Azur

C'est un héritage niçois, tout en couleurs et en raffinement, qui a disparu sous un ravalement de façade expéditif. "Qui a osé faire ça ? C'est un crève-cœur", se demande Denise Santi. Cette professeure d'histoire à la retraite fait partie des défenseurs de ces chefs-d’œuvre délaissés. Ce sont les ouvriers italiens, venu construire les palais et villas touristiques au début du XXe siècle, qui ont orné leurs propres maisons, beaucoup plus modestes, de ces fresques. "Les grappes de glycine ou de vigne tombent du toit et donnent l'illusion d'un jardin imaginaire, et c'est ce qui fait tout le charme de cet habitat, montre Denise Santi. Mais elles palissent doucement sous l'effet du temps". Quand elles ne sont pas tout simplement recouvertes et oubliées, comme sur une résidence donnant sur un cours de tennis. Denise a compilé dans un livre les fresques qui magnifiaient autrefois ces murs. "On aboutit à une uniformisation du paysage urbain", déplore-t-elle. Bien souvent, c'est le coût d'entretien et de restauration qui refroidit les propriétaires : 3000 euros par exemple pour repeindre une frise, sans compter le ravalement de façade. Pourtant, des subventions existent et peuvent couvrir jusqu'à 50% du montant des travaux. "Elle était complètement effacée donc je la restaure, explique Greg Ponzanelli, artiste fresquiste à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Pour les propriétaires, c'est une plus-value pour leur maison, à la revente ça déclenche un coup de coeur, et puis c'est un bonheur d'avoir ce décor." Jusqu'à 500 frises auraient disparu à Nice. On estime qu'il en reste environ un millier. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Flieller, A. Lalli