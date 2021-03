Scandale du Mediator : le détail de la condamnation des laboratoires Servier

Les 6 650 victimes de l'affaire du scandale du Mediator attendaient un adjectif : coupable. Il est à rappeler que les laboratoires Servier, qui connaissaient la toxicité du Mediator et les risques encourus, ont trompé les consommateurs. Ils ont de ce fait été reconnus coupables et ont été condamnés à payer une amende de 2,7 millions d'euros. L'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments a grandement failli à sa mission de police sanitaire. Egalement coupable, l'ANSM a été condamnée à payer une amende de 303 000 euros. Puis, Jean-Philippe Seta, l'ex-numéro deux des laboratoires Servier, a été condamné à quatre ans de prison avec sursis. "Servier est coupable d'avoir mis sur le marché un poison extrêmement dangereux et on ne peut qu'être frustré par la limite des sanctions", a affirmé le docteur Irène Frachon, pneumologue et lanceuse de l'alerte. Pendant plus de dix ans, le Mediator antidiabétique était utilisé comme coupe-faim avec des effets secondaires très dangereux. Jusqu'au retrait du médicament sur le marché en 2009, il y a eu plusieurs blessés mais aussi plusieurs dizaines de morts.