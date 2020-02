Scolarisation des enfants handicapés : que prévoit le gouvernement ?

Une Conférence nationale consacrée au handicap s'est déroulée ce mardi au Palais de l'Élysée. Emmanuel Macron a pris l'engagement que plus aucun enfant handicapé n'ait de problème de scolarisation dès la prochaine rentrée. Cette année, 8 000 enfants sont encore en attente. Une situation pesante autant pour eux que pour leurs parents. En effet, trouver une école relève souvent du parcours du combattant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.