Scolyte, ce parasite qui menace les forêts françaises

Depuis trois ans, c'est une des plus grandes menaces des forêts françaises. Les scolytes, minuscules insectes, colonisent les arbres jusqu'à les tuer. Dans une forêt d'épicéas du Puy-de-Dôme, l'épidémie a commencé l'année dernière. La sécheresse a fragilisé les arbres, même à plus de 1 000 mètres d'altitude. Signes d'une infection avancée, les épines de l'arbre deviennent rousses. Seule solution : il doit être abattu pour limiter la propagation. Il est à noter qu'un tiers de la forêt communale a été décimé par les scolytes l'année dernière. En tant que maire, Yannick Tournadre a la lourde tâche de décider comment reboiser pour concevoir une forêt capable de résister au changement climatique. Par ailleurs, le pin laricio s'épanouit dans le massif du Sancy. Cependant, le reboisement coûte cher. Pour le financer, les arbres coupés doivent être vendus. Problème : le bois scolyté se vend au rabais. De nombreuses coupes sanitaires vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Depuis 2020, une aide financière de l'Etat existe pour aider les communes et les propriétaires privés. TF1 | Reportage E. Vinzent, B. Ghorchi