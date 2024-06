Scout toujours : le retour en grâce

Le camp commence sur les chapeaux de roue, avec un jeu de piste au pays des Schtroumpfs. Le but, récupérer des indices pour résoudre une énigme. Ces enfants ont entre six et huit ans. En langage scout, on les appelle les "farfadets". Pendant un week-end, 50 enfants vont enchaîner les activités, pour développer par exemple leur esprit d'équipe, pour stimuler aussi leurs capacités manuelles. Particularité des camps pour cet âge, les parents viennent à tour de rôle, l'occasion de découvrir leur enfant autrement. L'accueil de ces petits et de leurs parents, une nouveauté chez les Scouts et Guides de France. C'est l'une des raisons de l'augmentation sensible des inscriptions, plus 30 % en dix ans, 66 000 jeunes de six à 21 ans. Pour Manon, 18 ans, être scout, c'est avant tout cultiver des valeurs, comme l'entraide. Un esprit familial particulièrement vrai ce weekend-là, quand grands et petits montent par exemple les tentes où ils vont dormir, encore une occasion d'apprendre. Les Scouts et Guides de France se revendiquent comme un mouvement certes catholique, mais avant tout populaire, et donc ouvert à tous quels que soient les croyances et les revenus. TF1 | Reportage F. Agnès, J.F. Drouillet