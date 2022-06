Scouts : le retour des grands rassemblements

A peine arrivés, c'est en équipe qu'il faut déballer et monter la tente. La tâche s'annonce compliquée pour les Louveteaux. "Non, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup d'énergie pour ça. C'est très lourd", ont-ils affirmé. Environ 800 scouts de six à 18 ans venus des Alpes-Maritimes se sont rassemblés pour la première fois depuis trois ans. Les tentes prennent forme. C'est enfin l'heure du dépaysement au cœur de la nature. Le partage, la vie en communauté et l'entraide sont des valeurs chères au scoutisme. "Il y a de l'adrénaline parce qu'on est là tous ensemble. On ne se connaît pas tous forcément, mais on dit que c'est la famille. C'est le scout" ; "Ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on l'attendait", expliquent des jeunes. Plus qu'un simple événement, le grand rassemblement se veut fédérateur. La vie au cœur de la nature et la débrouille attirent. Le scoutisme connaît un regain d'intérêt dans l'Hexagone. Ils sont plus de 125 000 à s'être fait la promesse d'être scout toujours. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Guérard