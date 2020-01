Sculpture sur glace, un art minutieux qui demande de la patience

Cette année, le concours de sculpture sur glace à Valloire (Savoie) a réuni 20 artistes. Avec les différents outils mis à leurs dispositions, ils ont travaillé sans relâche pour réaliser leurs œuvres. Ils ont eu trois jours pour cela. Sous les yeux ébahis du public, les sculptures ont évolué lentement. Des œuvres éphémères qui ont pris vie sous l'effet de la lumière et qui fascinent toujours autant les spectateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.