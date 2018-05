Scy-Chazelles : Brigitte Pifflinger recherche un repreneur pour son commerce

Le bar-tabac-épicerie de Brigitte Pifflinger est à la fois son commerce et sa maison. Il est également un musée où l'on découvre la Lorraine pour de nombreux clients. En effet, cela fait 61 ans que Brigitte tient son café au centre de Scy-Chazelles. Aujourd'hui, elle aimerait trouver un successeur. L'auberge date de 1780 lorsque les vignes faisaient la richesse du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.