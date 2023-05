Se croire en France au pays des cowboys !

En voyant un monument, on a d'abord pensé à la Tour Eiffel. Mais en prenant du recul, on a vite changé d'ambiance. Bienvenue à Paris-Texas, comme on le dit, le deuxième plus grand Paris du monde. Qui dit Paris dit forcément Tour Eiffel. Celle-ci a été construite en 1994. C'était la plus grande Tour Eiffel des États-Unis. Et puis des habitants de la ville de Paris, dans le Tennessee en ont fait une plus grande. C'est là qu'il a été décidé de rajouter un chapeau de cowboy sur le sommet. La Tour Eiffel fait environ 20 mètres de haut, et est la fierté des Parisiens. Mais pourquoi ces Texans vivent-ils dans une ville nommée Paris ? Paula Portugal, maire de Paris-Texas, nous raconte : "Durant sa création, il fallait choisir un nom. Mr Poteet, d'ascendance française a proposé Paris, et tout le monde a dit oui". C'était en 1845. L'identité française de cette commune repose sur les épaules d'une brocanteuse, établie sur la grande place. Monique Dupuis est née à Paris, en Hexagone, mais s'est établie il y a des années à Paris-Texas. TF1 | Reportage S. Millanvoye, JP. Héquette